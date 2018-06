5 хитов XXXTentacion: что пел Джасей Дуэйн Онфрой

Творчество Джаса Дуэйна Онфроя индивидуальное и выделяется из толпы SoundCloud-рэперов.

20-летний XXXTentacion умер от огнестрельного ранения в Майами, США.

В подростковом возрасте Онфрой слушал тяжелый металл, рок и рэп, а также занимался в хоре по рекомендации матери и тети.

О музыкальной карьере парень задумался лишь в 2013 году, когда оказался в детской колонии. Там он познакомился со Ski Mask the Slump God.

За полтора года карьеры XXXTentacion записал четыре EP, а также получил обвинения в грабеже и вторжении на частную территорию.

По настоящему слава к артисту пришла после того, как вышел трек Look at Me. Тогда ему было всего 18 лет.

На сегодня важнейшей работой в карьере Онфроя является его дебютный альбом 17.

Глубина и боль звучат в его новых треках SAD! и Changes. Оба сингла посвящены любовным переживаниям. В них XXXTentacion рассуждает о том, каким сильным и убийственным может быть это чувство, насколько оно изменчиво и нестабильно.

