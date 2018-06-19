Лучший фильм и сериал 2018 по версии MTV Movie Awards

На церемонии награждения MTV Movie Awards 2018 лучшим фильмом стал Черная пантера Райана Куглера, а лучшим сериалом признали Очень странные дела.

MTV Movie Awards определился с лучшим фильмом 2018 года, об этом сообщает телеканал CNN.

Так, лучшим фильмом признали американский художественный фильм 2018 года Черная пантера, снятый Райаном Куглером по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Керби о вымышленном персонаже издательства Marvel Comics.

В номинации также соревновались Чудо-женщина, Мстители: Война бесконечности, Оно и Улетные девчонки.

– Этот фильм не просто для “цветных людей” — он универсален, он для всех. Это то, что я хочу донести до всех, — заявил актер Майкл Б. Джордан на церемонии вручения премии.

Лучшим сериалом был признан Очень странные дела, обошедший Игру престолов, 13 причин почему и Ривердейл.

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Напомним, как фанат Marvel установил рекорд по просмотрам Мстителей 3.

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