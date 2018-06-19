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Как девочка: Пугачева в шортах без макияжа удивила поклонников

69-летняя российская певица Алла Пугачева удивила своих поклонников новым фото.

Снимок артистка опубликовала в Instagram.

На фото певица позирует в белых кедах, джинсовых шортах и клетчатой рубашке.

Читайте: В соцсетях сообщили о смерти Пугачевой

Поклонники сразу засыпали Пугачеву комплиментами относительно ее внешнего вида: Откройте секрет вечной молодости, Умница, красавица, живая, современная, счастливая!, Вечно юная.

Ах,если… Солнце в небе — это очень,очень хорошо!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Ранее Факты ICTV писали, что Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фото заметно помолодевшей супруги Аллы Пугачевой.

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