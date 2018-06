Изнасилование и наркотики: кто такой XXXTentacion

Джасей Дуэйн Онфрой (Jahseh Dwayne Onfroy. – Ред.) более известный, как XXXTentacion (от исп. tentación – искушение, а приставка XXX взята из-за любви артиста к порнографии) – американский рэпер из Лодерхила, Флорида.

XXXTentacion умер в Майами от огнестрельного ранения. Биография Джаса Дуэйна Онфроя трагическая и наполнена насилием – подробнее в материале Фактов ICTV.

Тяжелое детство и проблемы с законом

Джасей Онфрой родился 23 января 1998 года в штате Флорида, США. Родители равнодушно относились к ребенку и не занимались его воспитанием. Будучи подростком, Джасей в своем неблагополучном районе промышлял воровством, торговлей наркотиками, хранением оружия. Из-за этого у мальчика были постоянные проблемы с законом, в результате чего его отчислили с местной школы.

Мать Онфроя занималась личной жизнью, а отец часто попадал в тюрьму. Во время очередного заключения главы семейства, мать выставила с вещами Джасея из дому, поэтому артисту приходилось некоторое время жить у бабушки.

Музыкальная карьера

Из-за агрессивного поведения, постоянных драк, продажи наркотических средств, автоугонов, в 2014-ом молодой человек на год попадает в детскую колонию. Здесь Экс завел интересные знакомства и подружился с музыкантом $ki Mask The Slump God. В тот период Джасей серьезно увлекся хип-хопом и уже 2014 он выпустил свою первую песню Vice City под псевдонимом XXXTentacion. В том же году исполнитель презентовал в интернете два мини-альбома The Fall и Ice Hotel. Все композиции были записаны на крайне дешевый микрофон, а сведены на ноутбуке.

Позднее на XXXTentacion обратили внимание ребята из группы $uicideBoy$, которые предложили стать тому специальным гостем во время их тура по стране.

В конце 2015 года Джасей выпустил песню Look At Me, которая начала набирать популярность в сети.

В первой половине 2017 Джасей выложил в свободный доступ 3 релиза: микстейпы I Need Jesus и Revenge, а также сборник Bad Vibes Forever. 26 июня увидела свет третья часть совместного альбома с Members Only, а 25 августа рэпер пополнил дискографию полноценным студийным сольником под названием 17. Альбом занял 2 место в чарте Billboard 200.

16 2018 года марта артист представил альбом под названием “?“, который включил в себя 18 разноплановых композиций, повествующих о тяжелой меланхолии и надежде на веселое завтра.

Тюрьма и личная жизнь

Летом 2016 парня посадили в тюрьму по обвинению в вооруженном вторжении домой, грабеже и избиении с применением огнестрельного оружия. После 4-месячного лишения свободы рэпер был выпущен на свободу.

Он вновь начал жить вместе со своей девушкой Женевой, которая отличалась болезненной тягой к наркотикам и неверностью своему избраннику. У пары постоянно происходили конфликты, а Джасей, будучи крайне ревнивым юношей с нестабильной психикой, несколько раз сильно избивал свою подругу за измены и подозрения в них.

Из-за этого осенью 2016 XXXTentacion задержала полиция по обвинению в побоях его подруги, которая на тот момент утверждала, что является беременной.

Стоит отметить, что Джасею приписывали не только обвинения в домашнем насилии, но и в несоблюдении условий условно-досрочного освобождения, а также в подделке показаний свидетелей. Рэперу могли дать около 10 лет тюрьмы, однако уже в марте 2017, ровно через 6 месяцев заключения, Тэнтасьон был выпущен на свободу под залог.

Смерть

18-го июня 2018 года в городе Майами на выезде с магазина мотоциклов к автомобилю Джасея подбежал неизвестный и сделал несколько выстрелов с огнестрельного оружия, забрав сумку от Louis Vuitton, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Музыкант был найден в коматозном, критическом состоянии и доставлен в больницу. По официальным данным, 20-летний XXXTentacion погиб, не выходя из комы. Смерть подтвердила полиция Флориды и мать рэпера.

