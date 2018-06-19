Звезда Игры престолов заявила о завершении съемок

Актриса Эмилия Кларк заявила о том, что ее участие в популярном сериале Игра престолов завершилось.

Актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в Игре престолов, написала в Instagram о завершении съемок.

Однако актриса не уточнила, касается ли это ее участия в сериале или же завершения съемок последнего сезона.

– Отправилась на лодке к острову, чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом в течение почти десятилетия. Это было настоящее путешествие Игры престолов. Спасибо за жизнь, о которой я даже не мечтала, и за семью, по которой я не перестану скучать, – написала Кларк.

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К слову, Джордж Мартин написал книгу Огонь и кровь, в которой рассказал, что происходило за 300 лет до событий, показанных в Игре престолов.