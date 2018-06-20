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BeLive 2018: расписание фестиваля

Первый летний мультикультурный фестиваль BeLive 2018 стартует на НСК Олимпийский в Киеве уже 21 июня и продлится 4 дня – до 24 июня.

belive 2018 расписание

На фестивале будут представлены 3 сцены, зона для просмотра фильмов, спортивная зона, арт-зона, детская зона и другие. К слову, Факты ICTV публиковали подробный гид по всем активностям мероприятия.

На музыкальных сценах фестиваля выступят легендарные Jamiroquai, Parov Stelar band, Hurts,  и не менее талантливые Everything Everything и HONNE.

Читайте: Афиша на 2018 год: лучшие концерты и фестивали Украины

Организаторы BeLive 2018 уже составили расписание выступлений исполнителей и график проведения других мероприятий.

Полное расписание фестиваля BeLive 2018:

Ранее Факты ICTV публиковали финальный лайн-ап UPark Festival 2018.

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