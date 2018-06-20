Николь Кидман – 51! Интересные факты, лучшие фильмы и самые сексуальные образы

Сегодня известной австралийской актрисе и продюсеру Николь Кидман исполняется 51 год. Мы собрали самые интересные факты о знаменитости, вспомнили лучшие фильмы и собрали сексуальные образы звезды.
Николь Кидман – лауреат премии Оскар 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме Часы (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации Лучшая женская роль).
Обладательница четырех премий Золотой глобус (1996, 2002, 2003, 2018), приза Серебряный медведь (2003), премии BAFTA (2003), премии Эмми (2017) и премии Сатурн (2002).
Интересные факты
Актриса родилась на Гавайских островах. Родители долго не могли придумать для своей дочки имя. В конце концов они назвали свою дочку в честь очаровательного слоненка Хокулани – любимца всех посетителей в зоопарке Гонолулу, родившегося почти одновременно с будущей актрисой.
Кидман – левша от рождения, однако она научилась писать правой рукой уже в зрелом возрасте. Актриса пошла на это ради съемок в фильме Часы, где она сыграла роль писательницы-правши Вирджинии Вульф.
– Я научилась писать правой рукой, хотя это было нелегко. Многие считали меня сумасшедшей, а я уверена, что это было необходимо, — призналась Николь в одном из интервью.
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В ответ на вопрос о том, в чем секрет ее красоты и молодости, Кидман как-то сказала, что никогда не выходит из дома без шапки и солнечных очков.
Актриса не переносит бабочек и у нее аллергия на клубнику.
Во время съемок в фильме Портрет леди Кидман была вынуждена носить корсет, который стягивал ее талию до 48 см, а во время съемок в фильме Мулен Руж Кидман сломала ребро, из-за чего съемки фильма были приостановлены.
Актриса часто принимает участие в различных социальных акциях, участвует в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям; в 2004 году она была названа ООН “гражданином мира”, а также номинирована организацией ЮНИСЕФ в послы доброй воли.
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Лучшие фильмы
Миротворец (1997)
С широко закрытыми глазами (1999)
Часы (2002)
Возмездие (2013)
Принцесса Монако (2014)
Прежде, чем я усну (2014)
Лев (2016)
Маленькая большая ложь (2017)
Самые очаровательные образы актрисы
Напомним, Николь Кидман и Марго Робби вместе снялись для глянца.
Фото: Getty, Dreamstime