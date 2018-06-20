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Пол Маккартни выпустил две новые песни

Пол Маккартни выпустил две новые песни — Come On To Me и I Donʼt Know.

На You Tube оба трека вышли в формате Lyric Video: песню сопровождает анимированный видеоряд с ее текстом.

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Маккартни также объявил, что 7 сентября 2018 года выйдет его новый альбом, в который войдут эти песни. Альбом называется Egypt Station в честь картины, написанной музыкантом.

Читайте: Океан Эльзы выпустил клип на песню В небо жене

К слову, певица Бейонсе и рэпер Jay-Z выпустили совместный клип на песню Apeshit из альбома Everything is Love.

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