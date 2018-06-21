Британскую королеву красоты Софи Градон нашли мертвой

Западные СМИ сообщают, что Мисс Великобритании 2009 и известную 32-летнюю актрису Софи Градон нашли мертвой.

Причина смерти пока неизвестна, пишет УНИАН.

Софи Гардон умерла при загадочных обстоятельствах вечером 20 июня в Медберне (графство Нортамберленд).

На теле актрисы не было никаких внешних признаков насильственной смерти, больше станет известно после вскрытия.

Парень королевы красоты Аарон Армстронг на своей странице в Facebook подтвердил смерть Софи Гардон.

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– Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда, – написал он под совместным фото.

В 2009 году Софи Градон завоевала корону Мисс Великобритания, а в 2016 году стала участницей популярного в Британии реалити-шоу Love Island.

Недавно в возрасте 90 лет умерла известная британская актриса Юнис Гейсон, которая была девушкой Джеймса Бонда в первом фильме об агенте 007.

Фото: sophiegradon