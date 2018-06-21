“Новое кино Карпат”: 7 фильмов на Кинофоруме Transcarpatia, которые нельзя пропустить

Претенденты на Оскар – украинская лента Уровень черного, шведский сатирический фильм Квадрат и документальное кино Процесс про Олега Сенцова. Какие фильмы покажут на Форуме Via Carpatia.

С 23 по 25 июня в селе Криворивня на Ивано-Франковщине пройдет кинофорум Transcarpatia. Его устроят в рамках Первого Международного форума стран Восточной и Центральной Европы Via Carpatia, сообщает Espreso.tv.

Около 20 лент в течение трех дней покажут в панели Новое кино Карпат. Эти ленты создали в странах Карпатского Еврорегиона. Все они получили признание на международных кинофестивалях.

Зрители увидят украинское, копродукционное и иностранное кино.

Люмьер!

Режиссер: Тьерри Фремо

Страна: Франция

Родоначальники кинематографа Братья Люмьер создали первый в мире фильм в марте 1895 года. Именно от них начинается история киноискусства.

Фильм состоит из 11 частей. В картине использованы фрагменты из более чем ста фильмов Люмьеров. За кадром – голос Тьерри Фремо, директор Каннского кинофестиваля, одного из самых больших фанатов и специалистов кинематографа. Он погружает в мир классики кино с известным тонким французским юмором, стильно, легко и вместе с тем познавательно.

Квадрат

Режиссер: Рубен Эстлунд

Страна: Швеция

Кристиан работает куратором музея современного искусства. После развода в одиночку воспитывает двух дочерей. Он – современный мужчина, который пользуется последними гаджетами, ездит на электрокаре и участвует в благотворительных мероприятиях.

Квадрат – новая инсталляция в его галерее. По замыслу Кристиана, Квадрат должен побуждать посетителей к любви и альтруизму. Но когда у Кристиана воруют мобильный телефон – он забывает собственные гуманистические идеалы и решает самостоятельно наказать воришек.

Шведский режиссер Рубен Эстлунда – обладатель главной премии Каннского кинофестиваля Золотой пальмовой ветви. Фильм получил 5 премий Европейской киноакадемии в номинациях Лучший европейский фильм и Лучший европейский комедийный фильм. Также в фильм получил награду за Лучшую режиссерскую работу.

В ролях: Класс Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, Терри Нотарі, Линда Анбор, Кристофер Лессо.

Убийство священного оленя

Режиссер: Йоргос Лантимос

Страна: Великобритания, Ирландия

В центре сюжета – семья успешного кардиохирурга Стивена Мерфи. Ежедневно он спасает жизни, но однажды все идет не по плану.

То ли просто несчастный случай, то ли то, что перед операцией Стивен выпил рюмку – под его скальпелем умирает пациент. У него остается жена и сын-подросток по имени Мартин. Мальчик становится проблемой для хирурга, преследует его и угрожает.

Подросток требует от врача Мерфи сверхсложных решений и поступков. В отчаянии Стивен рассказывает о ситуации своей жене Анне, и они вместе пытаются найти выход. Однако, каждый из вариантов – ужасен и причиняет боль другим.

Фильм – победитель прошлогоднего Каннского фестиваля в номинации “Лучший сценарий”.

В ролях: Николь Кидман и Колин Фарелл.

Уровень черного

Режиссер: Валентин Васянович

Страна: Украина

В жизни 50-летнего свадебного фотографа Константина наступает черная полоса. Все, что он любит – навсегда уходит в прошлое. Каждый день он фотографирует чьи-то счастливые моменты, праздники стали для него лишь рутиной. Он чувствует себя одиноким и очень тяжело переживает кризис среднего возраста. В свои 50 Костя учится радоваться жизни и начинает все заново.

Украинский документально-игровой драматический фильм Валентина Васяновича.

На Одесском международном кинофестивале эта киноработа стала лучшим полнометражным фильмом по версии Ассоциации международной кинопрессы.

Также Уровень черного от Украины боролся за премию Американской киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке в 2017 году.

В ролях: Константин Мохнач, Екатерина Молчанова.

Молодой Годар

Режиссер: Мишель Хазанавичус

Страна: Франция

Это биографическое кино о жизни известного французского режиссера Жан-Люк Годар. Он стоял у истоков французской новой волны 1950-60-х годов. Годар – обладатель наград Золотой медведь и Золотой лев.

Молодой Годар – история периода съемок Китаянки, а также романа режиссера и исполнительницы главной роли и его будущей жены Анны Вяземски.

Встреча состоялась в насыщенный период жизни лидера новой волны. Публика неоднозначно воспринимает его новый фильм, а сам Годар с головой погружается в революционные майские события во Франции 1968 года.

На последнем дыхании, Женщина есть женщина, Жить своей жизнью, Презрение, Альфавилль и Две или три вещи, которые я о ней знаю – это некоторые из 120 работ Жан-Люка Годара. В 2011 году он получил Оскара за вклад в развитие кинематографа.

Ленту было отобрано для участия в конкурсной программе прошлогоднего Каннского международного кинофестиваля в главной номинации на награду Золотая пальмовая ветвь. Сам режиссер документальной ленты Мишель Хазанавичус – обладатель премии Оскар за фильм Артист 2012 года.

Сам Жан-Люк Годар назвал эту работу “глупой, бессмысленной идеей”.

В ролях: Стэйси Мартин, Луи Гаррель, Беренис Бежо.

Процесс: Российское государство против Олега Сенцова

Режиссер: Аскольд Куров

Страна: Украина

Когда в 2014-м над украинским режиссером Сенцовим началось судилище в России – коллега и друг узника Куров решил провести собственное расследование.

Процесс: Российское государство против Олега Сенцова – документальный фильм Аскольда Курова о противостояния человека и тоталитарного режима.

Историю Олега Сенцова авторы проекта рассказывают через его тексты, интервью с его близкими и соратниками по Майдану. Съемки начались одновременно в Украине и России и продолжались больше года.

Олег Сенцов – украинский режиссер, активист Евромайдана, уроженец Крыма, активный противник аннексии Крыма, который не боялся публично высказывать свою проукраинскую позицию.

В мае 2014 года его арестовали сотрудники российских спецслужб и предъявили обвинения в планировании теракта и перевезли в Москву. Через полгода Сенцова приговорили к 20 годам заключения.

Мировая премьера ленты состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2017 года.

Школа №3

Режиссер: Георг Жено, Елизавета Смит

Страна: Украина, Германия

Городок Николаевка Донецкой области. Летом 2014 года несколько снарядов попадает в местную Школу №3, превратив ее в руины. Сюжет картины – истории тринадцати учеников этой школы. Истории подростков, которые живут между войной и миром. Они дружат, влюбляются, мечтают, планируют свое будущее под обстрелами.

Зрителю предлагают 13 монологов подростков, которые мыслят, как взрослые.

Школа №3 – копродукционный документальный фильм Украины и Германии режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит.

Лента получила Гран-при на Берлинском международном фестивале в 2017 году в программе Generation 14+.

Более подробную информацию о Первом Международном форуме стран Восточной и Центральной Европы Via Carpatia можно найти на официальном сайте или на странице в Facebook.