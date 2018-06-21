Топ-20 треков лета 2018

Если вы не знаете, что послушать летом, Факты ICTV составили список популярных песен 2018. Эти 20 хитов гарантированно сделают лето ярче!
В 2018 году украинские исполнители выпустили немало крутых треков.
Факты ICTV собрали плейлист из 20 музыкальных новинок, которые вы точно будете слушать этим летом.
Время и Стекло – Е,Бой
Океан Эльзы – В небо жене
LOBODA – SuperStar
Макс Барских – Сделай громче
Оля Полякова – Королева ночи
Pianoбой – Все, що тебе не вбиває
KAZKA – Плакала
Сергей Бабкин – Хто далі йде
NK – Тримай
MOZGI – Влажный пляжный движ
Оля Цыбульская – Сукня біла
MONATIK – То, от чего без ума
Джамала – Крила
Друга ріка – Секрет
The Hardkiss – Мелодія
Onuka – Guns don’t shoot
Melovin – Under the ladder
Machelle Andrade – Musica
Время и Стекло – ТОП
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Напомним, 21 июня в Киеве стартует первый летний мультикультурный фестиваль BeLive 2018. Организаторы уже представили расписание выступлений исполнителей.