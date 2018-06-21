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Топ-20 треков лета 2018

Если вы не знаете, что послушать летом, Факты ICTV составили список популярных песен 2018. Эти 20 хитов гарантированно сделают лето ярче!

Хіти літа 2018

В 2018 году украинские исполнители выпустили немало крутых треков.

Факты ICTV собрали плейлист из 20 музыкальных новинок, которые вы точно будете слушать этим летом.

Время и Стекло – Е,Бой

Океан Эльзы – В небо жене

LOBODA – SuperStar

Макс Барских – Сделай громче

Оля Полякова – Королева ночи

Pianoбой – Все, що тебе не вбиває

KAZKA – Плакала

Сергей Бабкин – Хто далі йде

NK – Тримай

MOZGI – Влажный пляжный движ

Оля Цыбульская – Сукня біла

MONATIK – То, от чего без ума

Джамала – Крила

Друга ріка – Секрет

The Hardkiss – Мелодія

Onuka – Guns don’t shoot

Melovin – Under the ladder

Machelle Andrade – Musica

Время и Стекло – ТОП

СКАЙ – Давай втечемо

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Напомним, 21 июня в Киеве стартует первый летний мультикультурный фестиваль BeLive 2018. Организаторы уже представили расписание выступлений исполнителей.

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