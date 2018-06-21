Как работает сурдопереводчик, когда читает Эминем

Зрители записали на видео работу сурдопереводчика на концерте известного американского рэпера Эминема.
Видео появилось на Reddit и собрало уже более 83 тысяч просмотров.
Эминем – рэпер с мировым именем, который славится одним из самых быстрых и сложных речитативов.
Сурдопереводчику пришлось хорошо постараться, чтобы передать весь текст рэпера с должной скорость и, как отметили читатели, девушка хорошо справилась со своей работой.
Пользователи в комментариях отмечают, что эта же девушка работает сурдопереводчиком и у рэпера Snoop Dog.
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Напомним, Ники Минаж рассказала о романе с Эминемом.
Фото: Christopher Polk/Getty Images
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