Меган Маркл беременна двойней – СМИ

Спустя месяц после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл стало известно, что пара ждет на пополнение в семье.

Радостной новостью поделилась анонимно близкая подруга герцогини Сассекской с изданием Hollywoodlife.

Меган беременна. Она узнала об этом сразу после возвращения из медового месяца. Однако они с Гарри решили выждать время, прежде чем сообщать об этом даже своим близким, – рассказала девушка.

Читайте: Как выглядит дом принца Гарри и Меган Маркл

Британские СМИ пишут, что о беременности Меган Маркл узнали старший брат принца Гарри — принц Уильям — и его супруга Кейт Миддлтон.

По словам счастливых родителей, они давно хотели иметь детей, но не ожидали, что это случится так скоро.

Ранее Факты ICTV писали, что жена принца Гарри Меган Маркл вошла в число 25 самых влиятельных и мотивирующих женщин Великобритании.

Фото: Getty Images.