Свободой слова надо уметь пользоваться – Герасимьюк

Украинская телеведущая, общественный деятель, журналист, телепродюсер ответила на 55 вопросов за 5 минут.

Журналистка Утра в Большом Городе Вероника Давыденко ставит известным политикам, спортсменам и звездам эстрады провокационные вопросы.

На этот раз ответить на них согласилась Ольга Герасимьюк.

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– Вы – первый заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Свобода слова в Украине есть?

– Конечно, есть, просто ею надо уметь пользоваться.

– Когда политики в Украине станут честными?

– Наверное, когда общество сможет сказать, что оно честное. Потому что мы политиков выбираем среди себя.

– Как вы считаете, история с Олегом Сенцов закончится положительно для Олега?

– Это невозможно предсказать, потому что он хочет не только, чтобы выпустили его. Он хочет, чтобы выпустили всех. Но я им горжусь.

– Назовите 3 фамилии сильнейших украинских журналистов.

– Портников, Рахманин, Мирослава Барчук.

– Что бы вы попросили у Золотой Рыбки?

– Я бы хотела, чтобы война кончилась. Но боюсь, что Золотая Рыбка на это не может повлиять.

– Украинцы – это …

– Это мои любимые люди на свете. Я знаю очень много людей, а украинцев люблю больше всего.

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