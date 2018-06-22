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Праздник фанка: Jamiroquai выступили в Киеве с новым альбомом

Британская группа Jamiroquai выступила в Киеве в рамках мультикультурного фестиваля BeLive 2018.

джамироквай в киеве

Джей Кей и компания приехали за день до фестиваля и успели влюбиться в красоту украинской столицы. Певец даже записал видео с балкона отеля, окна которого выходят на Почтовую набережную.

– Какая прекрасная, могучая река. И все такое красивое. Какой удивительный мост, вы только посмотрите на него, – сказал он.

Jamiroquai стали хедлайнерами первого дня фестиваля BeLive 2018 и представили свой новый альбом Automaton, который вышел в 2017 году.

С первой минуты энергичный Джей ворвался на сцену под Shake It On и сразу же заставил всех активно двигаться, показывая пример. Заразительные танцы и фанковые ритмы держали фанатов до конца выступления.

Читайте: BeLive 2018: расписание фестиваля

Более полутора часов Джей Кей раскачивал толпу и даже раз спустился со сцены “в народ”.

Группа исполнила 15 треков. Помимо нового альбома, Jamiroquai сыграли и старые хиты – Travelling Without Moving, Cosmic Girl, Canned Heat.

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Праздник фанка: Jamiroquai выступили в Киеве с новым альбомом / 9 фотографий

Пользователи Instagram в восторге от такого начала фестиваля и делятся фото и видео со вчерашнего праздника фанка.

Ранее Факты ICTV публиковали подробный гид по фестивалю BeLive 2018.

Фото, Видео: Илья Колотий, Антон Терещенко, Никита Процко, Instagram.

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