Праздник фанка: Jamiroquai выступили в Киеве с новым альбомом

Британская группа Jamiroquai выступила в Киеве в рамках мультикультурного фестиваля BeLive 2018.
Джей Кей и компания приехали за день до фестиваля и успели влюбиться в красоту украинской столицы. Певец даже записал видео с балкона отеля, окна которого выходят на Почтовую набережную.
– Какая прекрасная, могучая река. И все такое красивое. Какой удивительный мост, вы только посмотрите на него, – сказал он.
Jamiroquai стали хедлайнерами первого дня фестиваля BeLive 2018 и представили свой новый альбом Automaton, который вышел в 2017 году.
С первой минуты энергичный Джей ворвался на сцену под Shake It On и сразу же заставил всех активно двигаться, показывая пример. Заразительные танцы и фанковые ритмы держали фанатов до конца выступления.
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Более полутора часов Джей Кей раскачивал толпу и даже раз спустился со сцены “в народ”.
Группа исполнила 15 треков. Помимо нового альбома, Jamiroquai сыграли и старые хиты – Travelling Without Moving, Cosmic Girl, Canned Heat.
Пользователи Instagram в восторге от такого начала фестиваля и делятся фото и видео со вчерашнего праздника фанка.
Ранее Факты ICTV публиковали подробный гид по фестивалю BeLive 2018.
Фото, Видео: Илья Колотий, Антон Терещенко, Никита Процко, Instagram.