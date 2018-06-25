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Упражнения для ягодиц от Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как тренирует упругие ягодицы.

Ролик она опубликовала на странице в Instagram.

На них Кардашян в белой майке и черных лосинах. Она продемонстрировала несколько упражнений для красивых и упругих ягодиц.

Читайте: Никогда не говори никогда! Кардашьян об участии в выборах президента США

К слову, ведущая Фактов ICTV Юлия Сеник делится секретами, как сделать диету успешной.

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