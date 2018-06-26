Капитан Америка засветился в аэропорту Киева

Популярный голливудский актер Крис Эванс, известен ролью Капитана Америки в киновселенной Marvel, был замечен в киевском аэропорту Борисполь.
Фото Криса Эванса в аэропорту Борисполь появились в фан-аккаунте актера в Instagram.
– Новые фото Криса с фанатами в аэропорту Борисполь, Украина, – говорится в описании.
Сотрудники и посетители аэропорта успели сделать со знаменитостью несколько снимков и взять автографы.
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Поклонники были поражены прилетом Капитана Америки в Украину. Они расчитывали на то, что звезда Мстителей прогуляется по Киеву или организует фан-встречу.
Однако Крис Эванс слегка огорчил фанатов. Оказалось, в Украине он просто делал пересадку.
Напомним, мировую известность Крису Эвансу принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. Кроме того, Эванс сыграл роль Человека-факела в фильме Фантастическая четверка (2005) и его сиквеле 2007 года.
К слову, ранее британская группа Jamiroquai выступила в Киеве и представила новый альбом Automaton.
Фото: teamcevans, Dreamstime