Популярный голливудский актер Крис Эванс, известен ролью Капитана Америки в киновселенной Marvel, был замечен в киевском аэропорту Борисполь.

Фото Криса Эванса в аэропорту Борисполь появились в фан-аккаунте актера в Instagram.

– Новые фото Криса с фанатами в аэропорту Борисполь, Украина, – говорится в описании.

Сотрудники и посетители аэропорта успели сделать со знаменитостью несколько снимков и взять автографы.



Instagram: @teamcevans

Instagram: @teamcevans Instagram: @teamcevans Капитан Америка засветился в аэропорту Киева / 3 фотографии

Поклонники были поражены прилетом Капитана Америки в Украину. Они расчитывали на то, что звезда Мстителей прогуляется по Киеву или организует фан-встречу.

Однако Крис Эванс слегка огорчил фанатов. Оказалось, в Украине он просто делал пересадку.

Напомним, мировую известность Крису Эвансу принесла роль Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. Кроме того, Эванс сыграл роль Человека-факела в фильме Фантастическая четверка (2005) и его сиквеле 2007 года.

К слову, ранее британская группа Jamiroquai выступила в Киеве и представила новый альбом Automaton.

Фото: teamcevans, Dreamstime