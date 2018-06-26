Человек-муравей и Оса – первые отзывы на новый блокбастер

В сети появились первые отзывы на супергеройский фильм во вселенной Marvel Человек-муравей и Оса.

В сети начали появляться первые отзывы на супергеройский фильм Человек-муравей и Оса и они очень положительные, сообщает Realist.

Пользователям понравился юмор ленты и ее спецэффекты.

– Человек-муравей и Оса – отличное кино. Невероятно смешное и с потрясающими спецэффектами. Безусловно, стоит посмотреть в 3D, – написала Дженна Буш.

Понравились многим и экшн-сцены фильма, а также игра новых актеров.

– В Человеке-муравье и Осе зрителя ждут отличный юмор, потрясающие спецэффекты, интересная игра с изменением размеров и неоднозначные злодеи. Отличное кино, – пишет Брэндон Дэвис.

В кинотеатрах фильм появится в начале июля.

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К слову, студия Disney обнародовала даты выхода своих фильмов до 2020 года.

Фото: Marvel Entertainment (Скриншот)

