Макаревич: Путин х*** отдаст Крым

Тема Крыма надоела россиянам за 4 года, однако Владимир Путин ни за что не отдаст аннексированный полуостров, уверен российский музыкант Андрей Макаревич.

Об этом российский музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич заявил в эфире радиостанции Эхо Москвы.

– Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин х*** отдаст, конечно. К сожалению, это так, – сказал он.

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Макаревич уверен, что за 4 года тема Крыма уже надоела и самим россиянам.

– Есть такое понятие в физике – усталость материала. Нельзя об одном и том же на одной и той же истерической ноте талдычить 4 года. Это перестает работать. Просто организм начинает от этого защищаться как от мухи надоедливой, – отметил он.

Ранее Андрей Макаревич назвал Крым оккупированным и заявил, что не поедет туда с гастролями.

Фото: УНИАН