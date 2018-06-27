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Однажды в Голливуде – появились первые кадры фильма с Ди Каприо и Питтом

В сети опубликовали первый кадр из фильма, в котором снимаются Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Леонардо Ді Капріо

Известный актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram первый кадр из нового фильма Квентина Тарантино, в котором также снимается Брэд Питт.

На фото актеры стоят в образе героев фильма – старой звезды вестернов и его дублера.

Картина Однажды в Голливуде должна стать предпоследней в карьере Тарантино.

Фильм расскажет об убийстве актрисы Шэрон Тейт – жены режиссера Романа Полански.

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Премьера Однажды в Голливуде запланирована на август 2019 года.

 

К слову, студия Disney рассказала о датах выхода своих фильмов.

Фото: leonardodicaprio

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