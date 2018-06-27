Оскар 2019: названы главные претенденты

Главными претендентами на Оскар в 2019 году могут стать Черная Пантера, Тихое место, Тебя никогда здесь не было, Реинкарнация и другие.

Список фильмов, которые способны побороться за Оскар в 2019 году составили кинокритики издания Variety, пишет 112 Канал.

Лучший фильм – Тебя никогда здесь не было, в числе претендентов: Черная Пантера, Первая реформаторская церковь с Итаном Хоуком в роли священника, фильм ужасов Реинкарнация и ковбойская драма Наездник.

Лучший режиссер – Хлоя Чжао, Наездник. Претенденты: Райан Куглер за Черную Пантеру, Ари Астер за Реинкарнацию, Линн Рэмси за Тебя никогда здесь не было и Пол Шредер за Первую реформаторскую церковь.

Лучший актер – Итан Хоук, Первая реформаторская церковь. Претенденты: Хоакин Феникс (Тебя никогда здесь не было), Брэйди Жандро (Наездник), Бен Фостер (Не оставляй следов), Джейсон Кларк (Чаппакуиддик).

Лучшая актриса – Тони Коллетт, Реинкарнация. Претенденты: Эмили Блант (Тихое место), Оливия Кук (Чистокровные), Вера Фармига (Границы) и Лесли Манн (Секса не будет!!!).

Лучший актер второго плана – Майкл Б. Джордан, Черная Пантера. Претенденты: Джош Бролин (Мстители 3: Война бесконечности), Бенисио Дель Торо (Убийца 2), Хью Грант (Приключения Паддингтона 2), Алекс Вулф (Реинкарнация).

Лучшая актриса второго плана – Кэтрин Ньютон, Секса не будет!!!. Также в претендентах: Летишиа Райт (Черная Пантера), Аманда Сейфрид (Первая реформаторская церковь), Гидеон Адлон (Секса не будет!!!), Томасин МакКензи (Не оставляй следов).

В то же время, следует отметить, что основные претенденты на Оскар, как показывает практика последних лет, выходят в прокат осенью, поэтому фавориты еще могут измениться.

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Напомним, 91-я церемония вручения премии Оскар состоится 24 февраля 2019 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

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