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Ани Лорак приехала в Киев на вечеринку к Потапу и Насти Каменских

Ани Лорак засветилась в Киеве в компании продюсера и певца Потапа и Насти Каменских.

Фото выложил Потап на странице в Instagram.

Артисты встретились на вечеринке в столичном ресторане мужа Лорак. На мероприятии дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя (жена Позитива из группы Время и Стекло. – Ред.) представила свою новую коллекцию.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Читайте: Ани Лорак вернулась в Украину

Ранее Факты ICTV писали, что Ани Лорак побывала с мужем на фестивале BeLive 2018, который стартовал 21 июня на НСК Олимпийский. Певица сделала снимок на фоне сцены во время выступления британской группы Jamiroquai.

Фото: realpotap, anilorak. 

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