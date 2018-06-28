Ани Лорак приехала в Киев на вечеринку к Потапу и Насти Каменских

Ани Лорак засветилась в Киеве в компании продюсера и певца Потапа и Насти Каменских.
Фото выложил Потап на странице в
Instagram.
Артисты встретились на вечеринке в столичном ресторане мужа Лорак. На мероприятии дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя (жена Позитива из группы Время и Стекло. –
Ред.) представила свою новую коллекцию.
Публикация от
Ани Лорак (@anilorak) 28 Июн 2018 в 9:32 PDT
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Ранее Факты ICTV писали, что
BeLive 2018, который стартовал 21 июня на НСК Олимпийский. Певица сделала снимок на фоне сцены во время выступления британской группы Jamiroquai. Ани Лорак побывала с мужем на фестивале
Фото: realpotap, anilorak.
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