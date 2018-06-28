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Восстает из гроба: посмертно вышел новый клип XXXTentacion

Вышел новый клип XXXTentacion на песню SAD!. Видео было снято еще при жизни репера.

Клип опубликован на официальном канале XXXTentacion в YouTube.

По сюжету клипа XXXTentacion оказывается на собственных похоронах. Он восстает из гроба и начинает бороться сам с собой.

Читайте: Изнасилование и наркотики: кто такой XXXTentacion

Завершается ролик титром: Да здравствует принц Х.

Автором и креативным директором клипа указан сам XXXTentacion.

Напомним, 20-летнего музыканта XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой. – Ред.) застрелили 18 июня в Майами.

Фото: Скриншот из видео.

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