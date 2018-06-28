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Пришел на митинг: фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Киев

Фронтмена и вокалиста популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили в Киеве на Почтовой площади.

О визите немецкого музыканта сообщил активист Виталий Белецкий в Facebook.

Во время неожиданного визита в Киев Линдеманн посетил активистов, которые требуют расторгнуть договор с застройщиком торгового центра и создать музей на Почтовой площади, посвященный найденным здесь старинным артефактам.

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Фронтмен Rammstein передвигался по городу без охраны, только в компании переводчика и еще одного сопровождающего.

Цель визита музыканта в Украину на данный момент неизвестна.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что отцом ребенка Светланы Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Фото: Виталий Белецкий, Dreamstime.

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