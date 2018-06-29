Пирс Броснан рассказал о лучшем актере на роль Бонда

Пирс Броснан назвал актера, который может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда.

Известный актер Пирс Броснан считает, что 40-летний актер Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом, сообщает Metro.

– Думаю, что следующим агентом 007 может стать Том Харди. Я определенно хотел бы видеть его в этой роли. Нам нужен актер, который может делать все то, что я перечислил, – то, что характеризует Бонда, – сказал Броснан.

Он также заявил, что Дэниел Крэйг очень хорошо исполнил роль агента 007.

– Дэниел Крэйг был невероятным Джеймсом Бондом. Он имеет отличную физическую форму, он мощный. Глядя на него, мы действительно верили, что он может убить человека, – добавил Броснан.

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