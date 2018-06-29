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The Now Now. Gorillaz выпустили новый альбом

Британская группа Gorillaz выпустила шестой студийный альбом под названием The Now Now.

Gorillaz

Новый альбом Gorillaz The Now Now уже доступен для прослушивания в Apple Music, Яндекс.Музыке и Google Play.

Помимо лидера и основателя Gorillaz Дэймона Албарна, в записи альбома принимали участие Джеймс Форд из Simian Mobile Disco, гитарист Джордж Бенсон, рэпер Снуп Догг и гитарист Blur Грэм Коксон.


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К слову, ранее Gorillaz выпустили два клипа в поддержку диска The Now Now – Humility и Hollywood.

Напомним, 25 июля Gorillaz выступит в Киеве на фестивале UPark. Одно из 28 шоу в рамках мирового тура The Now Now станет первым живым выступлением группы в Украине.

Фото: Gorillaz

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