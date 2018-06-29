PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / Появился первый тизер мультсериала от создателя Симпсонов/

Появился первый тизер мультсериала от создателя Симпсонов

Компания Netflix опубликовала первый тизер мультсериала Разочарование.

Розчарування

Компания Netflix опубликовала в Youtube первый тизер мультсериала Разочарование, над которым работал создатель Симпсонов и Футурамы Мэтт Грейнинг.

Поскольку в Симпсонах зрители увидели настоящее, а в Футураме – будущее, то Разочарование перенесется в средневековое королевство под названием Дримленд.

Мультсериал расскажет историю принцессы Бин, которая страдает от алкоголизма.

Первый сезон Разочарования выйдет 17 августа.

Читайте: Назван лучший сериал года

К слову, студия 20th Century Fox на своем канале в YouTube опубликовала новый трейлер фильма Хищник.

Видео: Netflix

Фото: Netflix

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка