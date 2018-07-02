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Бейонсе застряла над сценой во время концерта. Спасали с помощью лестницы

Американская певица Бейонсе застряла на подвесной конструкции во время концерта в Варшаве в рамках гастрольного тура On the Run II. Спасать звезду пришлось с помощью лестницы.

Бейонсе

Популярная певица Бейонсе, которая вместе с мужем Jay-Z находится в гастрольном туре On the Run II, выступила в Варшаве.

В конце концерта подвесная конструкция не опустилась, поэтому певица застряла в нескольких метрах над землей.

Чтобы спасти Бейонсе, которая была в ботфортах на каблуках и черном боди, решили воспользоваться обычной лестницей.

Читайте: Бейонсе и Jay-Z сняли клип в Лувре

Кстати, зрители сняли на видео, как работает сурдопереводчик на концерте рэпера Эминема.

Фото, видео: Dreamstime, Random Video Serviss

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