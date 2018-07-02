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Тото Кутуньо экстренно госпитализирован

Известного итальянского певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали. Артист находится в больнице в Льеже, в Бельгии.

Тото попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает газета La Repubblica.

Тото Кутуньо должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни в бельгийском городе Серена, но концерт пришлось отменить.

Читайте: Нардеп Пономарев госпитализирован с инфарктом – СМИ

Состояние 74-летнего артиста стабильное: он почувствовал недомогание из-за жары.

Ранее Факты ICTV писали, что Диего Марадону госпитализировали после матча Чемпионата мира против Нигерии.

Фото: Dreamstime.

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