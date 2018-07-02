Тото Кутуньо экстренно госпитализирован

Известного итальянского певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали. Артист находится в больнице в Льеже, в Бельгии.
Тото попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает газета La Repubblica.
Тото Кутуньо должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни в бельгийском городе Серена, но концерт пришлось отменить.
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Состояние 74-летнего артиста стабильное: он почувствовал недомогание из-за жары.
Ранее Факты ICTV писали, что Диего Марадону госпитализировали после матча Чемпионата мира против Нигерии.
Фото: Dreamstime.
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