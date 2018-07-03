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Игра престолов 8: финал станет самым кровавым в истории сериала

Британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон Игры престолов станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.

Ее слова передает Esquire.

– Это Игра престолов. Она станет еще более кровавой, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей, – призналась Тернер.

Актриса добавила, что обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Санси Старк.

– Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой-то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была очень довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия, – рассказала Тернер.

В июне актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в сериале Джейме Ланнистера, высказался о фанатской теории о концовке Игры престолов, согласно которой его персонаж убивает свою сестру Серсею. Артист засомневался, что напряжение между героями может вырасти в открытое противостояние, как предполагали поклонники.

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К слову, в сети опубликовали первый кадр из фильма, в котором снимаются Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

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