Сын Тины Тернер застрелился

Крэйг Реймонд Тернер покончил жизнь самоубийством. Старший сын певицы Тины Тернер застрелился на 59-м году жизни в собственном доме в Студио-Сити, штат Калифорния.

Крэйг Реймонд Тернер совершил самоубийство. Его тело обнаружили после полудня во вторник, 3 июля, в его доме в Студио-Сити, штат Калифорния, сообщает Variety.

По информации издания, старшего сына Тины Тернер нашли с самонанесенным огнестрельным ранением.

Полиция подтвердила его смерть.

До самоубийства 59-летний сын Тины Тернер работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо.

Он состоял в национальной ассоциации риелторов и калифорнийской ассоциации риелторов.

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Биологическим отцом Крэйга Реймонда Тернера является музыкант Рэймонд Хилл.

Вскоре после рождения сына Тина Тернер рассталась с Хиллом. Через несколько лет она вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил Крэйга.

В браке у Тины и Айка Тернеров появился еще один сын Рональд.

Ранее на 89-м году жизни в Лос-Анджелесе умер отец Майкла Джексона Джозеф.

Фото: Kevin Winter/Getty Images