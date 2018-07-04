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У Израиля могут забрать Евровидение 2019: Нетту обвинили в плагиате

Компания Universal Music обвинила победительницу Евровидения-2018 в плагиате в хит Seven Nation Army группы The White Stripes.

Компания отправила создателям песни Toy, с которой Нетта Барзилай победила в конкурсе, Дорону Мэдли и Ставу Бегуру предупредительное письмо, в котором утверждается, что песня является плагиатом хита Seven Nation Army группы The White Stripes, сообщает Walla!

В Universal Music считают, что ритм и гармония песни Toy очень напоминают песню американской рок-группы.

Если плагиат будет доказан, то Израиль потеряет право на проведение конкурса в следующем году.

Однако, по мнению юристов и музыкантов, стороны конфликта достигнут компромисса, и в 2019 Евровидение пройдет в Израиле.

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– Мы были удивлены тем, что получили такое письмо, и мы позаботимся об этом, и я считаю, что в ближайшие две недели проблема будет решена наилучшим образом для каждой из сторон, – заявил один из создателей песни Дорон Мэдли.

Ранее Факты ICTV писали, что израильская актриса и модель Галь Гадот получила официальное предложение стать ведущей песенного конкурса Евровидение 2019.

Видео: ЕвровидениеXL Recordings

Фото: nettabarzi

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