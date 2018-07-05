Участники группы MOZGI стали героями летнего номера журнала XXL.

В летнем номере журнала XXL парни из группы MOZGI устроили влажный пляжный движ у бассейна в компании двух прекрасных девушек.

Кроме того, музыканты поделились секретами создания крутых вечеринок и рассказали, как справиться с “выносом мозга”, пишет XXL.



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XXL XXL Группа MOZGI развлекается у бассейна с обнаженными блондинками / 8 фотографий

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К слову, темой летнего номера XXL стали здоровое тело и здоровый дух. Главным персонажем “здорового” номера стал актер Дэниэл Дэй-Льюис, который демонстрирует здоровую независимость от успехов своих фильмов.

Фанатам спорта понравится история Виталия Кличко, посвященная его включению в Зал славы бокса. А еще подборка “нездоровых” вратарских ошибок, навеянная ужасной игрой вратаря Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.

Кроме этого, читателей ждет подборка умных девайсов для здоровья и перечень фестивалей, где можно круто развлечься.