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Группа MOZGI развлекается у бассейна с обнаженными блондинками

Участники группы MOZGI стали героями летнего номера журнала XXL.

MOZGI

В летнем номере журнала XXL парни из группы MOZGI устроили влажный пляжный движ у бассейна в компании двух прекрасных девушек.

Кроме того, музыканты поделились секретами создания крутых вечеринок и рассказали, как справиться с “выносом мозга”, пишет XXL.

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Группа MOZGI развлекается у бассейна с обнаженными блондинками / 8 фотографий

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К слову, темой летнего номера XXL стали здоровое тело и здоровый дух. Главным персонажем “здорового” номера стал актер Дэниэл Дэй-Льюис, который демонстрирует здоровую независимость от успехов своих фильмов.

Фанатам спорта понравится история Виталия Кличко, посвященная его включению в Зал славы бокса. А еще подборка “нездоровых” вратарских ошибок, навеянная ужасной игрой вратаря Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.

Кроме этого, читателей ждет подборка умных девайсов для здоровья и перечень фестивалей, где можно круто развлечься.

Кстати, российская группа Кровосток не выступит на Atlas Weekend 2018. Музыканты отменили выступление на фестивале из-за сломанной ноги фронтмена.

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