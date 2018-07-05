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Кровосток отменили выступление на Atlas Weekend

Российская рэп-группа Кровосток не выступит 7 июля на фестивале Atlas Weekend 2018, поскольку фронтмен группы Антон Черняк сломал ногу.

Кровосток

Об отмене выступления группы Кровосток на Atlas Weekend 2018 стало известно в четверг, 5 июля.

– Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить о том, что выступление группы Кровосток на Atlas Weekend переносится на следующий год по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля, – говорится на странице фестиваля в Facebook.
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Фронтмен группы Шило (Антон Черняк) сломал ногу, из-за чего группа не сможет присутствовать в Киеве.

Однако музыкант обратился к поклонникам на видео и пожелал хорошо провести время на фестивале.

К слову, ранее британский певец Tom Odell отменил выступление на Atlas Weekend 2018 из-за причин, связанных с особенностями его профессиональной карьеры. Выступление музыканта перенесли на  следующий год.

Фото: Кровосток

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