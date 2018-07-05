Всемирный день бикини: Дорофеева и Кардашян показали как праздновать (ГОЛОСОВАНИЕ)

Сегодня отмечается Всемирный день бикини. 5 июля 1946 года французский инженер Луи Реар (Louis Reard) представил миру первый мини‑купальник, названный им бикини. Этот день считается днем рождения бикини.

История бикини

72 года назад на показе в Париже дизайнер Луи Реар впервые представил модницам всего мира новый купальник.

Прикрыта двумя узкими полосками ткани на подиум вышла профессиональная стриптизерша Мишлен Бернардини – она ​​единственная кто на это решился. Профессиональных моделей, уговорить так и не удалось.

Новый пляжный костюм, к тому он был цельным и закрытым не случайно назвали бикини. Это маленький коралловый остров на каком дням США испытали ядерную бомбу. Об этом писали все газеты! Купальник бикини и действительно стал ядерной бомбой в мире моды.

Сначала его жестко раскритиковала цензура, бикини назвали пощечиной общественному вкусу и немедленно запретили на пляжах. И все изменил фильм с соблазнительной Бриджит Бардо, которая снялась в бикини. После культовой ленты И Бог создал женщину пляжи Италии и Франции массово заполонили модницы в открытых купальниках, которые носят и по сей день.

Новые тенденции

В последнее время особенно популярным становится перевернутое бикини. Такой способ завязки купальника пригодится тем, кто хочет немного увеличить свою грудь.





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Факты ICTV предлагают вам проголосовать, кому из знаменитостей бикини больше всего к лицу.

Ранее Факты ICTV писали, что бразильская гимнастка Джейд Барбоза покорила своих подписчиков новым фото в купальнике с большим вырезом.

Фото: polyakovamusic, hoskelsa, emrata, britneyspears, kimkardashian, kamenskux, bikinitropical, dreamstime.