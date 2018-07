Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

Июльский уик-энд в Киеве порадует жителей столицы и концертами, и театральными спектаклями.

Киевляне смогут посетить крупнейший фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend 2018. В субботу и воскресенье выступят звезды мирового масштаба и это будет закрытием недельного музыкального праздника.

Также можно отправиться в Новый украинский театр на спектакль Ото була весна или послушать итальянскую, кубинскую и мексиканскую музыку в Кинопанорамме.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий выходных.

Atlas Weekend 2018

ВДНХ

4-8 июля, 14.00

Стоимость: 1500 – 5000 грн.

В прошлом году Atlas Weekend стал настоящим местом паломничества поклонников качественной музыки и ценителей душевного отдыха. За 5 дней фестиваля на 8 сцен выходили 200 участников, среди которых были топовые артисты Украины и настоящие легенды мирового уровня: The Prodigy, RÖYKSOPP, Kasabian, Nothing but Thieves, Alex Clare, Джон Newman Three Days Grace, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC и многие другие.

В этом году фестиваль начался 3 июля. До конца осталось еще 2 дня. На выходных Placebo, The Chemical Brothers, Луна и много других исполнителей.

Если вы пока не знаете кого слушать, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о хедлайнерах на сценах Atlas Weekend 2018.

ManSound

Фото: wz.lviv.ua

6 июля, 17.00

Украинский Дом

Стоимость: 299 грн

Украинская вокальная группа ManSound известный своим фирменным акапельным звучанием на весь мир. Вокальный оркестр, как еще называют ManSound — это шесть голосов, знакомых сотням тысяч поклонников: теноры Владимир Сухин, Вилен Кильченко, Юрий Роменский, Сергей Харченко, баритон Вячеслав Рубель и бас Рубен Толмачев. Золотой фонд их огромного репертуара — аранжировки лучшей музыки мира в разных стилях и жанрах, от Баха до Стиви Уандера, от украинских народных песен до джазовых стандартов.

Большой юбилейный концерт ManSound — это уникальная коллекция уже “фирменных”, так и совсем новых композиций, которые коллектив подготовил специально в честь события. К шоу Man Sound присоединятся и звездные коллеги, вместе с группой исполнят свои хиты в стиле а капелла.

Bеsame mucho

Фото: rr-studios.com

6 июля, 19.30

Кинопанорамма

Стоимость: 120 – 400 грн

Самые известные хиты итальянской, кубинской и мексиканской музыки и новая программа Besame Mucho (Tu vuo fa l’Americano) от коллектива Franckyjazz. Часть песен представлена в нестандартной, джазовой обработке, а ключевым определением стиля программы становится искусное переплетение нескольких культур: как мелодики итальянского языка с интонациями американского джаза в композиции Tu vuo fa l’Americano, так и английского языка в сопровождении ритмов латины в песни Sway.

Hit Music Summer 2018

Фото: Facebook

8 июля, 20.00

Freedom

Стоимость: 100 – 300 грн

Одно из самых громких событий этого лета, во время которого на сцене встретятся более 25 артистов. Каждый из них представит публике свои новые песни и, конечно, не забудет и про хиты. Цель вечера — собрать вместе звезд шоу-бизнеса, музыкальных продюсеров, актеров, телеведущих и медийных персон, которые станут свидетелями яркого шоу, призванного подарить незабываемую атмосферу беззаботного лета.

Ото була весна

Фото: Facebook

8 июля, 19.00

Новый украинский театр, Верхняя сцена

Стоимость: 200 грн

Спектакль, созданный по одной из лучших украинских пьес 19 века, современным языком рассказывает о вечном и бесконечном поиске человеком своей судьбы.

Ото була весна — это современная, живая история во время которой обычные парни и девушки, которых можно встретить на улице и сегодня, и те, которых можно было встретить сто лет назад, ничем не отличаются друг от друга. Ведь когда речь идет о настоящих чувствах, о страсти, помутняющей разум, о любовном треугольнике, из которой почти невозможно найти выход, и любви, о котором невозможно забыть, времени не существует.

