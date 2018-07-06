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Макс Барских раздел девушку и анонсировал новый трек

Популярный украинский певец Макс Барских удивил новым образом и засветил название будущего трека Полураздета.

На странице Макса Барских в Instagram появились первые спойлеры нового достаточно откровенного образа певца, снятые на Polaroid.

Публикацию сопровождают хэштеги #летом #полураздета.

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Макс Барских раздел девушку и анонсировал новый трек / 4 фотографии

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– Танцуй со мной, нам далеко до рассвета. Я сам не свой, когда ты полураздета. Хочу тебя и пусть мы незнакомы, я долго ждал эту ночь, – пишет Макс Барских.

К слову, последний концерт Макса Барских на Ибице закончился вызовом полиции и штрафом.

Фото, видео: Пресс-служба Макса Барских

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