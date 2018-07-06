Всемирный день поцелуя отмечают ежегодно 6 июля. Несмотря на то, что праздник неофициальный, он достаточно популярный в более чем 60 странах мира.

Поцелуй издавна считали одним из проявлений любви. Однако в современном мире знаменитости часто используют его как незаменимый инструмент пиара.

Факты ICTV собрали самые яркие и скандальные поцелуи звезд, которые долго не сходили из уст поклонников.

В декабре 2016 года на сцене музыкальной церемонии M1 Music Awards Каменских и Дорофеева поцеловались во время совместного номера.

Зрители и артисты в зале были шокированы таким поступком, а пользователи сети мгновенно назвали поцелуй лучшим моментом церемонии.

Потап и Позитив

Похоже, выходка Каменских и Дорофеевой не прошла бесследно – коллеги девочек ответили тем же.

В сети появилось фото, на котором Потап целуется с Позитивом – солистом группы Время и Стекло.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) Фев 23 2017 в 11:34 PST

Мадонна и Дрейк

На популярном музыкальном фестивале Coachella-2015 в США отличилась певица Мадонна.

Артистка решила привлечь к себе внимание и во время совместного выступления с рэпером Дрейком страстно его поцеловала.

После подобных “нежностей” музыкант скривился, а поклонники раскритиковали Мадонну за необдуманный поступок.

Наталья Могилевская и Ирина Билык

В апреле 2015 года во время юбилейного концерта Ирины Билык Наталья Могилевская прямо на сцене поцеловала артистку в губы и призналась ей в любви.

Тогда поцелуй певиц стал сенсацией вечера.

Фото: viva.ua

Позже свой скандальный поцелуй Могилевская и Билык повторили на съемках шоу Интуиция.

Фото: superintuitsiya.novy.tv

Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера

В 2003 году поцелуй этого трио на музыкальной премии MTV наделал в шоу-бизнесе много шума.

Во время совместного исполнения песни Like a Virgin Мадонна поцеловала Бритни, а затем и Кристину.

На тот момент эти три исполнительницы были самыми популярными женщинами в мире музыки.

К слову, Бритни и Агилере тогда было слегка за 20, в то время как Мадонне – 45 лет.

Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен

В 2000 году Анджелина Джоли оказалась в центре скандала из-за поцелуя со своим братом – Джеймсом Хейвеном. В его компании актриса пришла на церемонию вручения Оскара.

После объявления о победе Джоли в номинации Лучшая актриса второго плана, она не смогла сдержать эмоций и страстно поцеловала брата в губы, а затем призналась ему в любви.

Эдриан Броуди и Холли Берри

В 2003 году церемония Оскара тоже отметилась ярким и неожиданным поцелуем.

В этот раз в центре внимания оказались актер Эдриан Броуди, получивший Оскар в номинации Лучший актер, и ведущая на вручении наград Холли Берри.

Звезда кино настолько обрадовался победе, что когда подошел забирать награду, подарил ведущей длинный чувственный поцелуй.