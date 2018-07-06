Всемирный день поцелуя отмечают ежегодно 6 июля. Несмотря на то, что праздник неофициальный, он достаточно популярный в более чем 60 странах мира.
Поцелуй издавна считали одним из проявлений любви. Однако в современном мире знаменитости часто используют его как незаменимый инструмент пиара.
Факты ICTV собрали самые яркие и скандальные поцелуи звезд, которые долго не сходили из уст поклонников.
Настя Каменских и Надя Дорофеева
В декабре 2016 года на сцене музыкальной церемонии M1 Music Awards Каменских и Дорофеева поцеловались во время совместного номера.
Зрители и артисты в зале были шокированы таким поступком, а пользователи сети мгновенно назвали поцелуй лучшим моментом церемонии.
Потап и Позитив
Похоже, выходка Каменских и Дорофеевой не прошла бесследно – коллеги девочек ответили тем же.
В сети появилось фото, на котором Потап целуется с Позитивом – солистом группы Время и Стекло.
Мадонна и Дрейк
На популярном музыкальном фестивале Coachella-2015 в США отличилась певица Мадонна.
Артистка решила привлечь к себе внимание и во время совместного выступления с рэпером Дрейком страстно его поцеловала.
После подобных “нежностей” музыкант скривился, а поклонники раскритиковали Мадонну за необдуманный поступок.
Наталья Могилевская и Ирина Билык
В апреле 2015 года во время юбилейного концерта Ирины Билык Наталья Могилевская прямо на сцене поцеловала артистку в губы и призналась ей в любви.
Тогда поцелуй певиц стал сенсацией вечера.
Фото: viva.ua
Позже свой скандальный поцелуй Могилевская и Билык повторили на съемках шоу Интуиция.
Фото: superintuitsiya.novy.tv
Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера
В 2003 году поцелуй этого трио на музыкальной премии MTV наделал в шоу-бизнесе много шума.
Во время совместного исполнения песни Like a Virgin Мадонна поцеловала Бритни, а затем и Кристину.
На тот момент эти три исполнительницы были самыми популярными женщинами в мире музыки.
К слову, Бритни и Агилере тогда было слегка за 20, в то время как Мадонне – 45 лет.
Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен
В 2000 году Анджелина Джоли оказалась в центре скандала из-за поцелуя со своим братом – Джеймсом Хейвеном. В его компании актриса пришла на церемонию вручения Оскара.
После объявления о победе Джоли в номинации Лучшая актриса второго плана, она не смогла сдержать эмоций и страстно поцеловала брата в губы, а затем призналась ему в любви.
Эдриан Броуди и Холли Берри
В 2003 году церемония Оскара тоже отметилась ярким и неожиданным поцелуем.
В этот раз в центре внимания оказались актер Эдриан Броуди, получивший Оскар в номинации Лучший актер, и ведущая на вручении наград Холли Берри.
Звезда кино настолько обрадовался победе, что когда подошел забирать награду, подарил ведущей длинный чувственный поцелуй.
Рассел Брэнд и Джейсон Сигал
Еще будучи женихом Кэти Пэрри, Рассел Брэнд успел отличиться поцелуем с актером Джейсоном Сигалом.
В 2010 году на одном из мероприятий, посвященных жертвам землетрясения на Гаити, две звезды начали страстно целоваться на глазах у миллионов.
Уилл Феррелл и Саша Барон Коэн
Пожалуй, один из самых запоминающихся звездных поцелуев. Это произошло в 2007 году на церемонии MTV Movie Awards.
Уилла Феррелла и Сашу Барона Коэна объявили победителями в номинации Лучший Поцелуй (фильм Talladega Nights).
На сцене юмор актеров плавно перешел в поцелуй, который закончился на полу.
Мы также писали о том, как целуются разные знаки зодиака.
Видео, фото: Интересное, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ, BitchVEV0, zaincruise, Oscars, ival555, Non-Boring News,nadyadorofeeva, viva.ua, superintuitsiya.novy.tv, Frank Micelotta/Getty Images