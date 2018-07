Расписание на 6 июля Atlas Weekend 2018

6 июля в Киеве пройдет четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018.

Сегодня на Atlas Weekend 2018 выступят Сергей Бабкин, The Elephants, The Maneken, Kadebostany, Dakh Daughters, Dakha Brakha и другие.

Хедлайнером четвертого дня фестиваля станет британский музыкант Benjamin Clementine.

У артиста есть два альбома и несколько хитов, которые сводят с ума меломанов по всему миру. Кроме того, Benjamin Clementine – обладатель премии Mercury Prize.

Кстати, это не первый визит музыканта в Украину. В ноябре 2017 года он уже выступал в Киеве.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль? Ни в коем случае 37%, 64 голоса 64 голоса 37% 37%

Посещу выступления в один из дней 34%, 59 голосов 59 голосов 34% 34%

Так, приобрели билеты на весь уик-энд 24%, 42 голоса 42 голоса 24% 24%

Лучше схожу в ночной клуб 5%, 8 голосов 8 голосов 5% 5% Всего голосов: 173 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Полное расписание выступлений на 6 июля Факты ICTV публикуют в удобном формате.

Факты ICTV также предлагают вспомнить, как прошел третий день Atlas Weekend 2018. На главной сцене выступили Atomic Simao Kadnay и Pianoboy.

Затем украинскую публику очаровала LP. Ее хиты Someday, Other People и Lost on you хором пела вся толпа.

Фото: Atlas Weekend