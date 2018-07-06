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Расписание на 6 июля Atlas Weekend 2018

6 июля в Киеве пройдет четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018.

Atlas Weekend 2018

Сегодня на Atlas Weekend 2018 выступят Сергей Бабкин, The Elephants, The Maneken, Kadebostany, Dakh Daughters, Dakha Brakha и другие.

Хедлайнером четвертого дня фестиваля станет британский музыкант Benjamin Clementine.

У артиста есть два альбома и несколько хитов, которые сводят с ума меломанов по всему миру. Кроме того, Benjamin Clementine – обладатель премии Mercury Prize.

Кстати, это не первый визит музыканта в Украину. В ноябре 2017 года он уже выступал в Киеве.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль?

  • Ни в коем случае 37%, 64 голоса
    64 голоса 37%
    37%
  • Посещу выступления в один из дней 34%, 59 голосов
    59 голосов 34%
    34%
  • Так, приобрели билеты на весь уик-энд 24%, 42 голоса
    42 голоса 24%
    24%
  • Лучше схожу в ночной клуб 5%, 8 голосов
    8 голосов 5%
    5%
Всего голосов: 173

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Полное расписание выступлений на 6 июля Факты ICTV публикуют в удобном формате.

Факты ICTV также предлагают вспомнить, как прошел третий день Atlas Weekend 2018. На главной сцене выступили Atomic Simao Kadnay и Pianoboy.

Затем украинскую публику очаровала LP. Ее хиты Someday, Other People и Lost on you хором пела вся толпа.

Фото: Atlas Weekend

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