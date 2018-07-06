Расписание на 6 июля Atlas Weekend 2018

6 июля в Киеве пройдет четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018.
Сегодня на Atlas Weekend 2018 выступят Сергей Бабкин, The Elephants, The Maneken, Kadebostany, Dakh Daughters, Dakha Brakha и другие.
Хедлайнером четвертого дня фестиваля станет британский музыкант Benjamin Clementine.
У артиста есть два альбома и несколько хитов, которые сводят с ума меломанов по всему миру. Кроме того, Benjamin Clementine – обладатель премии Mercury Prize.
Кстати, это не первый визит музыканта в Украину. В ноябре 2017 года он уже выступал в Киеве.
В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль?
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Полное расписание выступлений на 6 июля Факты ICTV публикуют в удобном формате.
Факты ICTV также предлагают вспомнить, как прошел третий день Atlas Weekend 2018. На главной сцене выступили Atomic Simao Kadnay и Pianoboy.
Затем украинскую публику очаровала LP. Ее хиты Someday, Other People и Lost on you хором пела вся толпа.
Фото: Atlas Weekend