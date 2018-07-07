Драйв, эмоции и неиссякаемый мир музыки: 4-й день Atlas Weekend

Вчера, 6 июля, на ВДНХ прошел четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018. Кто удивлял и дарил бурю эмоций публике своими композициями – читайте в материале Фактов ICTV.

6 июля на Atlas Weekend 2018 выступили Сергей Бабкин, The Elephants, The Maneken, Kadebostany, Dakh Daughters, Dakha Brakha и многие другие популярные исполнители.

Хедлайнером четвертого дня фестиваля стал британский музыкант Benjamin Clementine.

У артиста есть два альбома и несколько хитов, которые сводят с ума меломанов по всему миру. Кроме того, Benjamin Clementine – обладатель премии Mercury Prize.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Публикация от Tanya (@tetiana_antonova) 6 Июл 2018 в 2:44 PDT

Поклонники в восторге от четвертого дня музыкального фестиваля, публикуют фото и видео из Атласа и рассказывают о своих безумных эмоциях.

Кстати, группа Кровосток отменила свое выступление в субботу из-за перелома ноги у вокалиста. Музыканты пообещали, как и Tom Odell, выступить на фестивале в следующем году.

Факты ICTV также предлагают посмотреть, как прошел третий день Atlas Weekend 2018.