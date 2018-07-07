Драйв, эмоции и неиссякаемый мир музыки: 4-й день Atlas Weekend

Вчера, 6 июля, на ВДНХ прошел четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018. Кто удивлял и дарил бурю эмоций публике своими композициями – читайте в материале Фактов ICTV.
6 июля на Atlas Weekend 2018 выступили Сергей Бабкин, The Elephants, The Maneken, Kadebostany, Dakh Daughters, Dakha Brakha и многие другие популярные исполнители.
Хедлайнером четвертого дня фестиваля стал британский музыкант Benjamin Clementine.
У артиста есть два альбома и несколько хитов, которые сводят с ума меломанов по всему миру. Кроме того, Benjamin Clementine – обладатель премии Mercury Prize.
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Поклонники в восторге от четвертого дня музыкального фестиваля, публикуют фото и видео из Атласа и рассказывают о своих безумных эмоциях.Читайте: Диджейский Atlas Weekend 2018: как прошел второй день фестиваля Винник зажег на Atlas Weekend 2018: как прошел первый день фестиваля Atlas Weekend 2018: карта фестиваля и советы как не потеряться
Кстати, группа Кровосток отменила свое выступление в субботу из-за перелома ноги у вокалиста. Музыканты пообещали, как и Tom Odell, выступить на фестивале в следующем году.
Факты ICTV также предлагают посмотреть, как прошел третий день Atlas Weekend 2018.