The Chemical Brothers и Бумбокс. Как прошел пятый день Atlas Weekend 2018

Вчера, 7 июля, на ВДНХ прошел пятый день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018. Кто выступал для украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.

7 июля на Atlas Weekend 2018 выступили Epolets, Бумбокс, Brunettes Shoot Blondes, Артем Пивоваров, Луна, Пошлая Молли, O.Torvald, Yarmak и другие.

Российская группа Кровосток отменила выступление на фестивале из-за того, что фронтмен сломал ногу. Музыканты пообещали приехать на Atlas Weekend 2019.

Во время выступления группы Бумбокс солист Андрей Хлывнюк вспомнил со сцены о незаконно заключенном в РФ режиссере Олеге Сенцове.

Музыкант напомнил, что Сенцов голодает уже 55 дней и попросил рассказать об истории политзаключенного тем, кто не знает о процессе. Во время выступления группы на сцене было фото Сенцова.

Хедлайнером пятого дня фестиваля стала британская группа The Chemical Brothers.

За время существования коллективу удалось собрать немало музыкальных премий – Grammy в номинации Лучший альтернативный альбом, MTV Europe Music Award в номинации Лучший электронный проект, кинонаграда MTV за лучшую песню из фильма (трек Let Forever Be в фильме Матрица) и другие.

Факты ICTV также предлагают вспомнить, как прошел четвертый день Atlas Weekend 2018.

Фото, видео: Atlas Weekend