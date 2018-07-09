Канадский певец Джастин Бибер сделал своей возлюбленной американской супермодели Хэйли Болдуин предложение во время вечеринки на Багамах.

Хэйли Болдуин сказала “Да!”.

Так, 24-летний Джастин Бибер и 21-летняя Хейли, дочь актера Стивена Болдуина, обручились в минувшую субботу, улетев из Нью-Йорка отдыхать в Бейкерс-Бэй, сообщает BBC.

На вечеринке охрана Джастина заставила всех присутствующих спрятать телефоны, поскольку “должно произойти нечто важное”.

О кольце Бибер позаботился заранее, заказав его у ювелиров в Нью-Йорке.

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За сына уже порадовались его родители. Отец Джастина Джереми Бибер опубликовал в своем Instagram снимок сына и написал, что он очень им гордится.

– Сказать, что я горд, — ничего не сказать. В ожидании следующей жизненной главы, — написал он.

А мама Бибера Патти Маллетт несколько раз написала слово “Любовь” в своем Twitter.

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Хэйли Болдуин обручилась с Джастином Бибером / 7 фотографий

К слову, Джастин Бибер и Хейли Болдуин знакомы уже много лет. Их дружеские отношения переросли в нечто большее почти четыре года назад.

Однако два года назад они все же расстались. Как заявляла Хейли, они оба поняли, что им лучше быть просто друзьями. Тем не менее совсем недавно они дали своим отношениям второй шанс.

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Фото: Instagram, Popcornnews