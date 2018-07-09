Я Украину не предам – топ-5 цитат Ахеджаковой о нашей стране

Сегодня известная российская артистка Лия Ахеджакова отмечает свое 80-летие. Факты ICTV собрали 5 самых интересных цитат про Украину.

Про решение Украины идти в ЕС

– Может, я неправильно поняла, но Украина хочет идти в Евросоюз… Они бегут от нас, как от чумы, и рады шарахнуться от нас, только бы в другую сторону. Это часто бывает в Украине. Правда, в больших городах “москалей” не бьют, но на Западной Украине за то, что я разговаривала по-русски, за мной гнался с огромным кнутом пастух, и если бы он меня им перетянул, то я бы сейчас здесь не сидела… Но они не хотят нас категорически. И в Европу они хотят, только чтобы этого “большого брата” в жизни не было. А посмотрите на их баррикады, это же чудо архитектуры и зодчества. Я восхищаюсь ими до слез, но то, что они меня не хотят, я должна осознавать.

Про поддержку Украины



– Пусть оскорбляют, пусть бросают в меня камни, но я лично Украину не предам! Ни под каким видом, даже если меня будут так жестоко оскорблять и унижать.

О Сенцове

– Мне кажется, что все должны подавать свой голос в том качестве, в каком смогут. Потому что сегодня – Сенцов, а завтра – любой из нас. Друзья мои, давайте все кричать в силу своих возможностей. Давайте будем экстремальны в защите невиновных и в защите тех, кого мы любим.

Об отношениях России с Украиной

– Наши отношения с Украиной зашли в такую ж***, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Мы должны понять – вот новое слово – хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Можете считать, что это глупость, но я считаю, что в таком страшном деле (Это необходимо. – Ред.) Сенцов – это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной, и пол России поддерживает это, и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс.

О Крыме

– Меня это так ранит, когда люди, мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверели: Крым наш! Наш русский Крым! Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике какой-то огромный ущерб, и мы вообще наделали таких дел…

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К слову, известная российская артистка Лия Ахеджакова призвала коллег добиться освобождения Олега Сенцова.