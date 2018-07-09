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Сборную РФ поддерживали в Украине – Седокова опозорилась на РосТВ

Украинская певица Анна Седокова заявила, что сборную России по футболу поддерживали в Киеве и Одессе.

Анна Сєдокова

Украинская певица Анна Седокова в эфире РосТВ сказала, что российскую сборную по футболу поддерживали в Киеве и Одессе, написал пользователь valeriykorsunskyy в Instagram.

– Я просто хочу сейчас сказать очень важную вещь. Я только ночью прилетела из Одессы, а перед этим – из Киева. Каждый, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России, – говорит Седокова.

Такое заявление певицы вызвало негативную реакцию у многих пользователей сети.

– Прям не интересно. А глазки вверх запускает, текст вспоминает… Хожу я по улицам Киева и Одессы с утра до вечера, и все мне прям в лицо кричат: я поддерживаю сборную России, – пишут в комментариях к видео.

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К слову, сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную России и вышла в полуфинал.

Фото: valeriykorsunskyy (Скриншот)

Видео: valeriykorsunskyy

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