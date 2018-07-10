Был пьяный и выкрикивал оскорбления: Деппа обвинили в избиении

Член съемочной группы Грег Брукс подал иск против американский актер Джонни Депп, который дважды его ударил во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года.

Об этом сообщает Associated Press.

Грег Брукс вместе с Деппом участвовал в работе над фильмом об убийстве исполнителя хип-хопа The Notorious B.I.G.

По его словам, Депп дважды его ударил во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года, а после того, как пострадавший пообещал не обращаться в суд в связи с инцидентом, его уволили.

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Брукс отметил, что во время инцидента Депп находился в состоянии алкогольного опьянения, выкрикивал оскорбления, а потом дважды ударил его в грудную клетку. После этого вмешались телохранители Деппа и увели его.

Ранее Джонни Депп сделал татуировку с оскорблением экс-супруги Эмбер Херд.

Фото: Getty Images.