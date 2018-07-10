Игра престолов – съемки последнего сезона завершили

В сети заявили о завершении съемок последнего сезона популярного сериала Игра престолов.
Актер Кит Харингтон, который играет роль Джона Сноу в сериале Игра престолов, сообщил в Instagram об окончании съемок.
– Игра престолов официально закончила съемки, – написал Харингтон.
Восьмой сезон сериала должен выйти в 2019 году и будет состоять из шести эпизодов.
По словам актрисы Софи Тернер, финальный сезон Игры престолов станет самым кровавым в истории сериала.
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К слову, Джордж Мартин написал книгу Огонь и кровь, в которой рассказал, что происходило за 300 лет до событий, показанных в Игре престолов.
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