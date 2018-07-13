96-летнего Этуша экстренно госпитализировали после отдыха в Италии

Российского актера театра и кино Владимира Этуша госпитализировали.

Российского актера театра и кино Владимира Этуша, который сыграл одну из главных ролей в Кавказской пленнице, госпитализировали в Москве, сообщают Дни.ру.

– Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей, – сказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

96-летнему Этушу стало плохо на отдыхе в Италии. После возвращения в Москву, он решил провериться у врачей, после чего его госпитализировали.

Актер известен своими ролями в фильмах Овод, Кавказская пленница, 12 стульев.

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К слову, известного итальянского певца Тото Кутуньо экстренно госпитализировали.

Фото: Кавказская пленница (Скриншот)