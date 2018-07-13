MONATIK и Дорофеева представили трек Глубоко

Украинские исполнители MONATIK и Надежда Дорофеева спели дуэтом песню Глубоко. Музыканты представили тизер на совместный клип и опубликовали песню.

Глубоко Монатика и Дорофеевой послушали уже более 225 тыс. человек

Ранее тизер к клипу Глубоко звезды одновременно запостили на своих страничках в Instagram.

Фанаты отметили, что уже с нетерпением ждут клип и уверенны, что песня Глубоко будет новым хитом.

На странице у Нади Дорофеевой тизер собрал за 6 часов 192 тыс. просмотров, а у MONATIK – 110 тысяч.

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Известно, что идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта Танці з зірками, а уже во время празднования Нового года Дима представил Наде демо-версию будущего хита.

– Глубоко в душе я всегда знала, что наш дует — это вопрос времени! И была рада, когда он предложил совместную работу. Глубоко — особенная песня, которая зацепила меня с первой секунды. Она таинственная, сексуальная, опасная, о сумасшедшем влечении, которое не остановить, — рассказала Дорофеева.

К слову, съемки клипа на песню Глубоко проходили на Лазурном берегу Франции. При этом, дуэт заявил, что для каждого артиста отдельно видеоработа обошлась не дороже, чем съемки клипа в Одессе.

Напомним, как тизер нового клипа Время и Стекло стал трендом YouTube. Посмотрим, ждет ли такая судьба клип Глубоко MONATIK и Дорофеевой.

Фото: Instagram/nadyadorofeeva