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В Одессе заметили известного голливудского актера

Известный актер Эрик Робертс прибыл в Одессу.

Ерік Робертс

Старший брат Джулии Робертс, известный актер Эрик Робертс приехал на 9-й Одесский международный кинофестиваль, сообщает УНИАН.

Американский актер станет почетным гостем фестиваля.

Эрика Робертса номинировали на премию Оскар и Золотой глобус за роль в фильме Поезд-беглец.

Читайте: Хейли Болдуин обручилась с Джастином Бибером

К слову, 11 июля в Киеве заметили победительницу песенного конкурса Евровидение 2018 Нетту Барзилай, которая приехала в украинскую столицу для съемок клипа.

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