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Уилл Смит вылез на крышу моста и станцевал под Дрейка

49-летний американский актер Уилл Смит вылез на крышу моста Сечени в Будапеште и станцевал там под композицию рэпера Дрейка.

Вілл Смітт

Уилл Смит принял участие в танцевальном флешмобе #InMyFeelingsChallenge, в рамках которого забрался на крышу моста Сечени в Будапеште и станцевал под трек рэпера Дрейка.

Ролик, снятый с помощью дрона, актер опубликовал в Instagram.

Читайте: MONATIK и Дорофеева представили трек Глубоко

– Там было очень страшно. Именно поэтому все мои танцевальные движения такие скованные, – признался Уилл Смит.

Ранее стало известно, что дочь Уилла Смита хотела покончить жизнь самоубийством из-за неопределенности будущего.

Фото: Dreamstime

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